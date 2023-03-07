Анкара, 7 марта, 2023, 16:28 — ИА Регнум. В центральной турецкой провинции Кайсери зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,9. Об этом 7 марта сообщает департамент по ЧС Турции.

ERDEM SAHIN/ЕРА/ТАСС В результате землетрясения в провинции Хатай на юго-востоке Турции образовался разлом длиной 200 м и глубиной 30 м

Отмечается, что землетрясение произошло около 14:47 (совпадает с мск) и его эпицентр располагался в уезде Инджесу, а очаг находился на глубине 12,8 км.

Также указывается, что после первого подземного толчка произошло ещё около десяти афтершоков, один из которых был магнитудой 4,3.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, за ними было ещё более 1 тыс. афтершоков. Погибли более 46 тыс. человек.