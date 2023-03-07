Рогов заявил, что при обстреле со стороны ВСУ ранен житель Запорожской области

Мелитополь, , 16:29 — REGNUM Житель города Пологи (Запорожская область) получил ранение в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, написал 7 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Разрушения в результате прямого попадания снаряда после обстрела со стороны ВСУ © Сергей Аверин/РИА Новости

«В результате одного из попаданий ранен мужчина, вторым ударом ВСУшники попали в жилое здание, из-за чего начался сильный пожар», — сообщает Рогов.

Он добавил, что украинские боевики прицельно наносили удары по тем районам города, где нет военных — по жилым кварталам. Удары из тяжёлых видов вооружения ВСУ нанесли в два захода — в 11:30 мск и в 14:50 мск.

Напомним, как рассказал Рогов, жители города Запорожье участвуют в помощи ВС РФ, корректируя удары по объектам ВСУ. Это большая поддержка, но она не удивляет, ведь Запорожье — русский город, хотя ещё и не освобождённый от ВСУ.