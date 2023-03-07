Москва, , 16:30 — REGNUM Члены Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии провели в Алма-Ате 129-е заседание. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба МИД РФ.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Стороны продолжили подготовку проектов итоговых документов демаркации, а также обсудили отдельные вопросы», — говорится в сообщении.

По данным российского МИД, стороны рассматривали вопросы, касающиеся обозначения государственной границы между Казахстаном и Россией на отдельных участках. Следующую встречу назначили на конец марта. Её планируется провести на территории РФ.

Стоит отметить, что Россия и Казахстан завершили делимитацию общей границы в ноябре 2019 года. В октябре 2022 года в МИД Казахстана сообщили, что осталось провести демаркацию около 30% границы для полного её согласования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане вступили в силу изменения в правилах въезда иностранцев