В США считают, что потолок цен на нефть из России «работает хорошо»

Вашингтон, , 16:21 — REGNUM Ограничение цен на нефть из России, введенное G7 и союзниками в рамках санкций, «работает хорошо». Об этом заявил представитель США по энергетике Амос Хохштейн, передает 7 марта агентство Reuters.

Амос Хохштейн U. S. Department of State

По мнению Хохштейна, которое он выразил в кулуарах энергетической конференции СERAWeek, вся «прелесть» потолка цен заключается в предельно низких ценах на российскую нефть и нефтепродукты. Хохштейн напомнил, что Москва объявила в феврале, что сократит добычу на 500 тыс. баррелей в день, или примерно на 5% от объема добычи в России.

Однако, объявленное Москвой сокращение добычи нефти на 5%, по его словам, оказало «незначительное влияние» на цену.

«Я думаю, что цена выросла не так уж сильно. Мы хотим убедиться, что российские баррели есть на рынке и торгуются со скидкой», — сообщил он.

В отличие от представителя США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что потолок цен на российскую нефть, введённый странами Запада и их союзниками, оказался довольно «вольготным», что сделало его применение неэффективным.