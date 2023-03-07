Корвет «Стерегущий» в ходе модернизации оснастят комплексами «Калибр» и «Редут»

Москва, , 16:16 — REGNUM Новым ударным ракетным комплексом «Калибр-НК» и комплексом противовоздушной обороны (ПВО) «Полимент-Редут» будет оснащён во время глубокой модернизации на Кронштадтском морском заводе (КМЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) головной многоцелевой корвет проекта 20 380 «Стерегущий». Об этом 7 марта рассказал представитель кораблестроительной отрасли.

Коревет «Стерегущий» © Александр Гальперин/РИА Новости

«Корвет «Стерегущий» поступил на Кронштадтский морской завод для проведения глубокого ремонта и модернизации, в ходе которых корабль обновит ударный ракетный комплекс и главную энергетическую установку», — приводит его слова ТАСС.

Также представитель кораблестроительной отрасли указал, что в ходе модернизации планируется существенно усилить огневую мощь «Стерегущего»: ракетный комплекс «Уран» заменят на универсальный корабельный стрельбовый комплекс для ракет «Калибр-НК», а в системе ПВО зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик-М» будет заменён на корабельный комплекс 9К96 «Полимент-Редут» с 16 пусковыми ячейками.

Уточняется, что официального подтверждения этой информации у агентства нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за последние 24 часа средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе спецоперации сбили самолёт Су-25 и уничтожили 11 беспилотников украинских войск.