Польша заявила о готовности создать сервисный хаб для переданных на Украину Leopard

Варшава, , 16:13 — REGNUM Польская оборонная промышленность готова к тому, чтобы начать производство запчастей для переданных Украине танков Leopard 2. Об этом 7 марта журналистам заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Танк Leopard © Christian Charisius/Global Look Press

Он отметил, что в настоящее время для обслуживания украинских танков Leopard не хватает запчастей, и, по его словам, «это серьёзная проблема».

«Это вызов для Германии, Польши, Канады ― всех стран. Но эту проблему может решить только немецкая оборонная промышленность», ―подчеркнул глава оборонного ведомства.

Блащак добавил, что намерен осудить этот вопрос с министром обороны Германии Борисом Писториусом, о встрече с которым он уже договорился.

«Я хочу от министра Писториуса, чтобы он повлиял на немецкую промышленность, чтобы появлялись запчасти для Leopard», ― сказал Блащак.

Также он добавил, что Польша хочет создать сервисный хаб для переданных на Украину боевых машин.

«Мы готовы запустить в Польше сервисный хаб, который будет заниматься ремонтом и обслуживанием танков Leopard, поставленных на Украину», ― сказал министр.

По его словам, хаб можно разместить на механическом заводе «Бумар-Лабенды» в Гливицах, там «есть соответствующие условия для проведения таких работ».

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности Варшава обещала передать Киеву 14 немецких танков Leopard, состоящих на вооружении польской армии.

24 февраля пресс-служба украинского правительства сообщила о том, что первые четыре танка Leopard 2, принадлежавшие армии Польши, прибыли на Украину.

Добавим, что Варшава уже оказала Киеву помощь на сумму более €2,2 млрд.