Глава МИД Германии и премьер-министр Ирака обсудят сотрудничество в сфере энергетики

Багдад, , 16:14 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 7 марта прибыла с рабочим визитом в Багдад. Об этом сообщил журналистам представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.

Анналена Бербок Министерство иностранных дел Российской Федерации

«В ходе визита Бербок встретится с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и главой иракского МИД Фуадом Хусейном», — сказал ас-Саххаф.

По его словам, иракская сторона планирует обсудить с Бербок взаимодействие между странами в различных секторах. Он подчеркнул, что будут подняты вопросы сотрудничества в сфере экономики и инвестиций

Напомним, в январе канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что от Ирака ожидают поставок нефти и газа в Германию, поэтому Берлин заинтересован в сотрудничестве с Багдадом.

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