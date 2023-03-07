Багдад, 7 марта, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 7 марта прибыла с рабочим визитом в Багдад. Об этом сообщил журналистам представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

«В ходе визита Бербок встретится с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани и главой иракского МИД Фуадом Хусейном», — сказал ас-Саххаф.

По его словам, иракская сторона планирует обсудить с Бербок взаимодействие между странами в различных секторах. Он подчеркнул, что будут подняты вопросы сотрудничества в сфере экономики и инвестиций

Напомним, в январе канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что от Ирака ожидают поставок нефти и газа в Германию, поэтому Берлин заинтересован в сотрудничестве с Багдадом.