Берлин, , 16:08 — REGNUM Литва и Федеративная Республика Германии заявили о намерении усилить восточный фланг Североатлантического альянса НАТО путем увеличения числа дислоцированных систем противовоздушной обороны и истребителей. Об этом во вторник, 7 марта, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Арвидас Анушаускас Arvydas Anušauskas

«Мы с Германией договорились о необходимости усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО <…>», — сказал Анушаускас в ходе пресс-конференции в Вильнюсе, на которой также присутствовал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Также литовский политик отметил необходимость в усилении восточного фланга путем размещения дополнительных средств противовоздушной обороны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше заявили поставках ВСУ десяти танков Leopard до конца недели