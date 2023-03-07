Берлин, 7 марта, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Литва и Федеративная Республика Германии заявили о намерении усилить восточный фланг Североатлантического альянса НАТО путем увеличения числа дислоцированных систем противовоздушной обороны и истребителей. Об этом во вторник, 7 марта, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Arvydas Anušauskas Арвидас Анушаускас

«Мы с Германией договорились о необходимости усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО <…>», — сказал Анушаускас в ходе пресс-конференции в Вильнюсе, на которой также присутствовал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Также литовский политик отметил необходимость в усилении восточного фланга путем размещения дополнительных средств противовоздушной обороны.