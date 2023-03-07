Москва, 7 марта, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Центробанк аннулировал у АО «Яндекс банк» лицензию на брокерскую деятельность, сообщает 7 марта сайт регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Уточняется, что Банк России 6 марта принял соответствующее решение.

В пресс-службе «Яндекс банка» корреспонденту РБК рассказали, что организация отказалась от брокерской лицензии, так как подобные услуги больше «не приоритетны».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта правоохранительные органы Москвы провели проверки по адресам, в которых расположены офисы компании «Яндекс». Проверки начались после получения письма с угрозами.