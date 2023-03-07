Представитель ООН Луиза Винтон назвала размер ущерба Турции от землетрясений

Газиантеп, Турция, , 16:05 — REGNUM Более $100 млрд составит ущерб, понесённый Турцией в результате недавних землетрясений, заявила 7 марта официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон.

Землетрясение Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, предварительные подсчёты ущерба показали, что он превысит $100 млрд. Что касается провинции Хатай, наиболее пострадавшей от землетрясений, здесь буквально «апокалиптическая» ситуация, ведь разрушены сотни тысяч домов.

У местных властей для восстановления весьма небольшие возможности, отметила Винтон.

Напомним, накануне, 6 марта, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции землетрясения унесли жизни 46 104 человек. Два мощных землетрясения произошли юго-востоке страны 6 февраля, причём за ними последовало несколько тысяч повторных толчков.

Это февральское землетрясение в Турции признали самым мощным в стране после землетрясения 1939 г. в Эрзинджане в восточной Анатолии.