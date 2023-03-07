В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на шести направлениях в зоне спецоперации

Москва, , 16:03 — REGNUM За сутки украинские войска потеряли в общей сложности на южнодонецком, запорожском, купянском, донецком, краснолиманском и херсонском направлениях в зоне спецоперации свыше 320 человек личного состава. Об этом 7 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга © Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Как отметил официальный представитель Минобороны РФ, на южнодонецком, запорожском направлениях оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия группировки российских войск «Восток» нанесли комплексное поражение украинским боевикам около населённых пунктов Угледар, Павловка и Новоселка Донецкой Народной Республики, Дорожнянка и Малая Токмачка Запорожской области.

«Потери противника за сутки на данных направлениях составили: свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30», — сказал он.

Также Конашенков указал, что на купянском направлении армейская авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили живую силу и технику врага у населённых пунктов Гряниковка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики, в результате чего были уничтожены один танк, самоходная артиллерийская установка польского производства Krab, самоходная гаубица «Акация» и свыше 30 военных ВСУ.

«На донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 75 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Смерч» и гаубица Д-30», — уточнил официальный представитель Минобороны.

При этом он добавил, что также у населённого пункта Марково Донецкой Народной Республики российские войска уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 ВСУ и возле населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики — склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских войск.

Помимо того, Конашенков отметил, что на краснолиманском направлении российские авиация и артиллерия поразили подразделении вражеских войск, в результате чего было уничтожено до 125 украинских военнослужащих, а также две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

«На херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-30», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за последние 24 часа средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе спецоперации сбили самолёт Су-25 и уничтожили 11 беспилотников украинских войск.