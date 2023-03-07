Минобороны Польши пришлось объясняться за слова министра о первых ЗРК Patriot, поставленных Киеву

Варшава, , 16:01 — REGNUM Министерству обороны Польши пришлось объясняться за слова своего руководителя Мариуша Блащака о первых ЗРК Patriot, поставленных на Украину. Как уточнили в ведомстве, при переводе его интервью газете Razon была допущена ошибка.

ЗРК Patriot Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Напомним, министр обороны Польши в интервью испанской газете заявил, что первые ЗРК Patriot уже прибыли на Украину.

«Благодаря усилиям Польши батареи Patriot и первые танки Leopard среди прочего достигли Украины. Мы являемся не только основным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров», — заявил Блащак.

Однако в минобороны уточнили, что слова главы ведомства неверно истолковали из-за неточности перевода. Блащак хотел сказать лишь о том, что принято решение о передаче батареи Patriot.

«Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot», — сказано в опровержении минобороны.

Ранее сообщалось, что польский министр обороны Мариуш Блащак заявил о том, что решение по вопросу возможной поставки Киеву истребителей должно приниматься на уровне союзников по НАТО.