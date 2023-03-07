Варшава, 7 марта, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Польша до конца текущей недели передаст Украине десять танков Leopard. Об этом во вторник, 7 марта, в ходе беседы с журналистами заявил вице-премьер Польши Мариуш Блащак.

/Global Look Press Вице-премьер Польши Мариуш Блащак

«Я сделал так, что такая коалиция создана, 14 польских танков [Leopard 2A4 — ред.], четыре уже на Украине, очередные десять еще на этой неделе попадут на Украину», — сказал Блащак.

Также вице-премьер отметил, что соответствующие коалиции были созданы совместно с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Ранее представитель Министерства обороны Германии Арне Коллатц сообщал, что ФРГ на данный момент не имеет планов о поставках Украине дополнительной партии основных боевых танков.