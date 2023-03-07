Донецк, , 15:56 — REGNUM Вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции за последние сутки поразили 74 артиллерийских позиций ВСУ. Об этом во вторник, 7 марта, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

Также Конашенков уточнил, что позиции артиллерии ВСУ были поражены при поддержке авиации и ракетных войск. Живой силе и технике была нанесено поражение в 128 районах в зоне СВО.

В понедельник, 6 марта, представитель российского оборонного ведомства сообщал об уничтожении зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Троицкое Донецкой Народной Республики.

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