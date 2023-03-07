Копенгаген, , 15:48 — REGNUM Датский пивоваренный концерн Carlsberg намерен до наступления лета завершить продажу российского бизнеса. Об этом заявил исполнительный директор Carlsberg Кеес т’Харт.

Компания Carlsberg в России © Петр Ковалев/ТАСС

В сообщении, опубликованном на сайте компании, говорится о решении т’Харта оставить свой пост до конца третьего квартала 2023 года. О своём намерении он уже проинформировал Наблюдательный совет.

«Пребывание на посту ещё полгода позволит мне и моей команде продолжить реализацию наших амбициозных планов на 2023 год и завершить продажу российского бизнеса до наступления лета», — указано в комментарии.

Глава компании заявил, что руководить Carlsberg последние восемь лет было дня него честью.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года на фоне спецоперации России на Украине датский производитель пива Carlsberg заявил о приостановке производства и продажи продукции од своим флагманским брендом на территории России. При этом заводы по производству пива «Балтика» будут управляться как отдельный бизнес, этот шаг был сделан с целью поддержки сотрудников компании и их семей.

Ранее компания Carlsberg сообщила об остановке инвестиций в Россию и остановила экспортные отгрузки в адрес российской пивоваренной компании «Балтика», дочернего филиала Carlsberg.