В Британии удивились тому, что антироссийские санкции не достигли целей
Лондон, 7 марта 2023, 15:51 — REGNUM Полки магазинов в России не оскудели в результате санкций и даже выглядят лучше, чем в Великобритании. Об этом говорится в опубликованной 6 марта статье Daily Mail.
Автор статьи сравнил магазины в Перми и Бристоле. По его мнению, «хвалёные санкции», которые Запад ввёл, чтобы оказать влияние на Россию, «не кусают глубоко». К его удивлению, полки магазинов в РФ «ломятся под грудами свежих продуктов».
«Теперь очередь Великобритании страдать. В супермаркетах здесь ограничивают продажу помидоров, огурцов, перца и салата, поскольку британские фермеры столкнулись с выросшими затратами на энергию и не могут использовать зимой теплицы для выращивания овощей», — говорится в статье.
Отмечается, что в Британии также сформировался дефицит фруктов и куриных яиц, в то время как в суровых условиях Перми есть возможность выращивать овощи в теплицах благодаря дешёвым энергоносителям. А недорогие фрукты в РФ поставляют «сочувствующие» государства.
Также в статье говорится, что у жителей России нет проблем с отоплением жилища, топливом для автомобилей и медицинским обслуживанием. Кроме этого, автор указывает, что в РФ подоходный налог намного ниже, чем в Великобритании.
«Какой кризис? Мы нормально живём, несмотря на ситуацию на Украине. Мы наблюдаем, что происходит в Британии с пустыми продуктовыми полками», — прокомментировал ситуацию переехавший в Россию британец Джон.
В конце статьи автор задался вопросом: кто выигрывает развернувшуюся против РФ экономическую войну из-за спецоперации на Украине?
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