Лондон, 7 марта, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Полки магазинов в России не оскудели в результате санкций и даже выглядят лучше, чем в Великобритании. Об этом говорится в опубликованной 6 марта статье Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Автор статьи сравнил магазины в Перми и Бристоле. По его мнению, «хвалёные санкции», которые Запад ввёл, чтобы оказать влияние на Россию, «не кусают глубоко». К его удивлению, полки магазинов в РФ «ломятся под грудами свежих продуктов».

«Теперь очередь Великобритании страдать. В супермаркетах здесь ограничивают продажу помидоров, огурцов, перца и салата, поскольку британские фермеры столкнулись с выросшими затратами на энергию и не могут использовать зимой теплицы для выращивания овощей», — говорится в статье.

Отмечается, что в Британии также сформировался дефицит фруктов и куриных яиц, в то время как в суровых условиях Перми есть возможность выращивать овощи в теплицах благодаря дешёвым энергоносителям. А недорогие фрукты в РФ поставляют «сочувствующие» государства.

Также в статье говорится, что у жителей России нет проблем с отоплением жилища, топливом для автомобилей и медицинским обслуживанием. Кроме этого, автор указывает, что в РФ подоходный налог намного ниже, чем в Великобритании.

«Какой кризис? Мы нормально живём, несмотря на ситуацию на Украине. Мы наблюдаем, что происходит в Британии с пустыми продуктовыми полками», — прокомментировал ситуацию переехавший в Россию британец Джон.

В конце статьи автор задался вопросом: кто выигрывает развернувшуюся против РФ экономическую войну из-за спецоперации на Украине?