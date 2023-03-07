Сербия, 7 марта, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Услуга хранения газа в хранилищах Венгрии сильно подорожала, заявил 7 марта на бизнес-форуме глава «Сербиягаз» Душан Баятович. Цену Будапешт повысил в шесть раз.

Sina Schuldt/dpa/picture-alliance/ТАСС Газохранилище

По словам главы сербской компании, в подземном хранилище газа в Сербии сейчас находится 296 млн куб. м, а в Венгрии хранится 200 млн куб. м сербского газа. При этом «наши венгерские друзья подняли в шесть раз цену», сказал Баятович.

Он пояснил, что хранилища будут в странах ЕС заполняться и скоро не останется пустых, потому что на фоне энергетического кризиса «промышленность запускать не будут». «Вероятно, наши коллеги из Венгрии посчитали, что это бизнес, как и всё — бизнес», — отметил Баятович.

Напомним, договорённость о хранении сербского газа в Венгрии была достигнута руководством двух стран весной прошлого года. Венгерская сторона объявила, что мощности газовых хранилищ Венгрии превышают шесть миллиардов кубометров.