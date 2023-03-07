При взрыве в столице Бангладеш погибли восемь человек

Дакка, , 15:41 — REGNUM В столице Бангладеш Дакке произошел взрыв в пятиэтажном здании, пишет Daily Star.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно полученной информации, при взрыве погибли не менее восьми человек, более ста пострадали. По данным местной пожарной службы, обломки здания упали на улицу, ранив пешеходов.

Уточняется, что инцидент произошел в 16:45 по местному времени в старой части города.

Полиция и пожарные работают на месте. Причины случившегося выясняются.