Взрыв прогремел в столице Бангладеш, есть погибшие
При взрыве в столице Бангладеш погибли восемь человек
Дакка, 7 марта, 2023, 15:41 — ИА Регнум. В столице Бангладеш Дакке произошел взрыв в пятиэтажном здании, пишет Daily Star.
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
Согласно полученной информации, при взрыве погибли не менее восьми человек, более ста пострадали. По данным местной пожарной службы, обломки здания упали на улицу, ранив пешеходов.
Уточняется, что инцидент произошел в 16:45 по местному времени в старой части города.
Полиция и пожарные работают на месте. Причины случившегося выясняются.