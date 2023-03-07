Два пилота ВВС Италии погибли при столкновении самолётов в небе над Римом

Рим, , 15:37 — REGNUM В Италии произошло столкновение двух самолётов. Инцидент случился в небе над Римом. В результате авиапроисшествия погибли два человека, пишет 7 марта газета Corriere della Sera.

Последствия столкновения Цитата из видео

Как уточняется, самолеты итальянских ВВС были учебными. Они отрабатывали совместное маневрирование в районе городка Гуидония-Монтечельо в 20 километрах северо-восточнее Рима.

Столкнувшись, один из самолётов упал на здание, второй — в поле. Известно, что погибли оба пилота.

Также сообщается, что участвовавшие в тренировочном полете еще два самолета благополучно вернулись на военный аэродром.

Ранее сообщалось, что 5 марта на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк (США) потерпел крушение небольшой одномоторный самолёт Piper PA 28. В результате авиапроисшествия один человек погиб, двое получили тяжелые травмы.