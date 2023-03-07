Киев, 7 марта, 2023, 15:33 — ИА Регнум. На Украине третий раз за день звучат сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, в 15:08 воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях, также в украинской столице. Затем в течение двух минут (15:08 и 15:09) сигналы тревоги прозвучали в остальных регионах страны.

Гражданам рекомендовано пройти в укрытия.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 марта режим воздушной тревоги был объявлен в контролируемых Киевом Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины. Менее часа спустя звуки сирены раздались по всей территории страны.

В Киеве сигнал воздушной тревоги сработал в 11:32 мск, практически одновременно с этим объявлена воздушная тревога в Винницкой области. В течение трёх минут, к 11:35 мск, сигналы тревоги зазвучали по всей территории Украины.