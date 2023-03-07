Якутск, 7 марта, 2023, 15:31 — ИА Регнум. На крупном месторождении в Якутии обнаружили алмаз возрастом приблизительно 3,6 млрд лет, пишет издание «Наука в Сибири».

Иван Шилов ИА REGNUM Алмаз

По данным научного руководителя Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН академика Николая Похиленко, это древнейший из известных науке алмаз. Ученые установили, что алмаз размером 0,3 мм был захвачен другим минералом на глубине около 180 км. Температура среды в толще земли тогда превышала 1400 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года в Бельгии в преддверии Дня святого Валентина приобрели произведённые в России алмазы на сумму €132 млн.