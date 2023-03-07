В Мурманске оштрафовали водителя, буксировавшего по улицам города матрас с девушкой

Мурманск, , 15:30 — REGNUM Водителя, буксировавшего по улицам Мурманска на своём автомобиле матрас с девушкой, которая пила из бокала вино, привлекли к административной ответственности сотрудники ГИБДД. Об этом 7 марта сообщили в госавтоинспекции по региону.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении, которое приводит РИА Новости, отмечается, что сотрудниками полиции был установлен водитель автомобиля Chevrolet, который допустил это нарушение правил дорожного движения.

«Им оказался мужчина 1997 года рождения, который в соответствии с действующим законодательством привлечён к административной ответственности за нарушение — часть 2 статьи 12.23 (перевозка людей вне кабины автомобиля) КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что водитель получил штраф в размере 1 тысячи рублей.

Отметим, ранее на страницах жителей Мурманска в соцсетях появилась видеозапись, на которой к двигающемуся по улицам города легковому автомобилю Chevrolet привязан верёвкой матрас, на котором лежит девушка, пьющая из бокала вино.