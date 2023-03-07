Мурманск, 7 марта, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Водителя, буксировавшего по улицам Мурманска на своём автомобиле матрас с девушкой, которая пила из бокала вино, привлекли к административной ответственности сотрудники ГИБДД. Об этом 7 марта сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

В сообщении, которое приводит РИА Новости, отмечается, что сотрудниками полиции был установлен водитель автомобиля Chevrolet, который допустил это нарушение правил дорожного движения.

«Им оказался мужчина 1997 года рождения, который в соответствии с действующим законодательством привлечён к административной ответственности за нарушение — часть 2 статьи 12.23 («Перевозка людей вне кабины автомобиля») КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель получил штраф в размере 1 тыс. рублей.

Отметим, ранее на страницах жителей Мурманска в соцсетях появилась видеозапись, на кадрах которой видно, что к двигающемуся по улицам города легковому автомобилю Chevrolet привязан верёвкой матрас, а на нем лежит девушка, пьющая из бокала вино.