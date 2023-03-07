Артемовск, , 15:28 — REGNUM Сражение под Артемовском стало для Вооруженных сил Украины и Киева началом конца, считает китайское издание Asia Times.

Флаг над освобождённым городом, Сталинград, конец января 1943 года

По мнению обозревателя Брэндона Вайхерта, поражение Украины неизбежно. Арсеналы Североатлантического альянса НАТО пустеют, и Запад в скором времени не сможет позволить себе продолжить поставки Киеву летального оружия и техники.

Отмечается, что на текущем этапе конфликта в случае взятия Артемовска Вооруженные силы России получат невероятное преимущество благодаря захвату ключевой логистической линии снабжения ВСУ.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал, что около десяти тысяч солдат Вооруженных сил Украины остались в Артемовске для обороны города.

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