Москва, , 15:25 — REGNUM В России в течение почти пяти лет будет действовать льготное налогообложение для туроператоров, которые занимаются продажей внутрироссийских туров. Поручение об отмене для них НДС дал президент РФ Владимир Путин. Льгота будет действовать с 1 января 2023 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля 7 марта.

Вокзал Сочи © Алексей Куденко/РИА Новости

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, в отношении совершаемых ими операций по формированию и реализации туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма», — сказано в документе.

Как отмечается, ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок исполнения — до 1 июня текущего года.

Напомним, список поручений, в который вошла и отмена НДС для туроператоров, работающих с турами по России, был сформирован на основании предложений, которые поступили в ходе состоявшегося 24 января 2023 года совещания президента Владимир Путина с правительством.