Донецк, 7 марта, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы занимаются издевательствами над пленными. Об этом рассказал 7 марта побывавший в украинском плену протоиерей Николай, настоятель Свято-Казанского храма в посёлке Яровая (ЛНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

Как рассказал священник, в плен к ВСУ он попал 18 сентября 2022 года, а освобождён был в феврале 2023 г. Яровая находилась под контролем ВСУ, и перед началом воскресного молебна в храм пришли представители СБУ.

Протоиерею представители спецслужб предложили пройти и побеседовать, а в итоге он оказался в камере с допросами и избиениями, рассказал священник в интервью ТАСС. От него требовалось признать, что он якобы сотрудничает с российскими спецслужбами.

Священник рассказал, что от него требовали назвать военное звание и позывной. «Били по голове, в грудь, было тяжело дышать, — сообщает отец Николай. — Рука вот до сих пор болит».

В итоге священника отправили в СИЗО Днепропетровска как пособника в сотрудничестве с российскими спецслужбами, а затем осудили на семь лет колонии. Кроме него, в плену находился отец Андрей из Северодонецка, отсидевший четыре с половиной месяца.

Напомним, Следственный комитет России расследует уголовные дела о военных преступлениях, которые совершают ВСУ в Донбассе, в том числе о том, как украинские неонацисты истязают жителей оккупированных ВСУ территорий.