Москва, 7 марта, 2023, 15:21 — ИА Регнум. За последние 24 часа средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе спецоперации сбили самолёт Су-25 и уничтожили 11 беспилотников украинских войск. Об этом 7 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press Бук-М3 ПВО России

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Крынки Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что за этот период было перехвачено 12 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS ВСУ и сбито 11 беспилотников киевских войск около населённых пунктов Червонопоповка и Новоселовское Луганской Народной Республики, Пески, Кирилловка, Валерьяновка, Горловка, Макеевка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Мирное Запорожской области, Горобьевка и Табаевка Харьковской области.

Конашенков добавил, что в общей сложности за время спецоперации российскими войсками было уничтожено: 398 самолётов, 217 вертолётов, 3356 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8205 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4294 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8780 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц заявил, что Германия готовит танкистов ВСУ для управления танками Leopard 2 в рамках обещанного Киеву пакета военной помощи, но не планирует новых поставок танков.