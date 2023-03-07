Москва, 7 марта, 2023, 15:18 — ИА Регнум. В России определён порядок поступления граждан страны в добровольческие формирования. Соответствующий приказ главы Минобороны России Сергея Шойгу опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дмитрий Рогулин/ТАСС Добровольцы отряда «Сталинград» на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции

В указе прописан порядок поступления в добровольцы, пребывания в добровольческих формированиях и исключения из них, а также требования к гражданам и порядок заключения контракта.

В документе указано, что в первую очередь при подборе добровольцев военные комиссариаты должны будут обращать внимание на людей с военной службой и военно-учетной специальностью. Кроме того, кандидаты должны соответствовать требованиям к здоровью и быть психологически пригодны к службе.

Гражданину России, который заключил контракт, будут выдавать удостоверение о том, что он пребывает в добровольческом формировании. Подготовка при приёме в ряды добровольцев должна длиться не менее десяти суток.

Также отмечено, что с гражданами, в отношении которых вынесен обвинительный приговор или находящимися под следствием, заключить контракт на поступление в добровольческий отряд будет нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России утвердило правила выдачи добровольцам, принимающим участие в специальной военной операции (СВО) России по денацификации Украины, удостоверения ветерана боевых действий единого образца.

Оно будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.