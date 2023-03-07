Берлин, 7 марта 2023, 15:17 — REGNUM Германия готовит танкистов ВСУ для управления танками Leopard 2, в рамках обещанного Киеву пакета военной помощи, но больше не планируется новых поставок танков. Об этом 7 марта на брифинге сообщил представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц.

Поставка вооружения Киевскому режиму
Поставка вооружения Киевскому режиму
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он подчеркнул, что подготовка украинских военнослужащих будет завершена в срок.

«За рамками этого на данный момент нет конкретных планов для очередных пакетов», — сказал Коллатц.

Напомним, Берлин в общей сложности согласовал поставку на Украину 18 танков Leopard 2 A. Ранее в Германии сообщили, что подготовка украинских танкистов будет проходить от шести до восьми недель, хотя полноценный курс подготовки занимает несколько лет.

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