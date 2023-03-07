Германия не имеет планов продолжать поставки танков Leopard 2 на Украину — минобороны ФРГ

Берлин, , 15:17 — REGNUM Германия готовит танкистов ВСУ для управления танками Leopard 2, в рамках обещанного Киеву пакета военной помощи, но больше не планируется новых поставок танков. Об этом 7 марта на брифинге сообщил представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц.

Поставка вооружения Киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он подчеркнул, что подготовка украинских военнослужащих будет завершена в срок.

«За рамками этого на данный момент нет конкретных планов для очередных пакетов», — сказал Коллатц.

Напомним, Берлин в общей сложности согласовал поставку на Украину 18 танков Leopard 2 A. Ранее в Германии сообщили, что подготовка украинских танкистов будет проходить от шести до восьми недель, хотя полноценный курс подготовки занимает несколько лет.

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