В Германии сообщили об отсутствии планов новых поставок танков Киеву
Германия не имеет планов продолжать поставки танков Leopard 2 на Украину — минобороны ФРГ
Берлин, 7 марта, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Германия готовит танкистов ВСУ для управления танками Leopard 2 в рамках обещанного Киеву пакета военной помощи, но новых поставок танков больше не планируется. Об этом 7 марта на брифинге сообщил представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц.
Иван Шилов ИА REGNUM
Поставка вооружений киевскому режиму
Он подчеркнул, что подготовка украинских военнослужащих будет завершена в срок.
«За рамками этого на данный момент нет конкретных планов для очередных пакетов», — сказал Коллатц.
Напомним, Берлин в общей сложности согласовал поставку на Украину 18 танков Leopard 2A. Ранее в Германии сообщили, что подготовка украинских танкистов будет проходить от шести до восьми недель, хотя полноценный курс подготовки занимает несколько лет.