Берлин, 7 марта, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Германия готовит танкистов ВСУ для управления танками Leopard 2 в рамках обещанного Киеву пакета военной помощи, но новых поставок танков больше не планируется. Об этом 7 марта на брифинге сообщил представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружений киевскому режиму

Он подчеркнул, что подготовка украинских военнослужащих будет завершена в срок.

«За рамками этого на данный момент нет конкретных планов для очередных пакетов», — сказал Коллатц.

Напомним, Берлин в общей сложности согласовал поставку на Украину 18 танков Leopard 2A. Ранее в Германии сообщили, что подготовка украинских танкистов будет проходить от шести до восьми недель, хотя полноценный курс подготовки занимает несколько лет.