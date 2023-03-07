Москва, 7 марта, 2023, 15:12 — ИА Регнум. В Красноярском крае произошел инцидент с отравлением грибами. Пострадавшим оказался депутат краевого законодательного собрания Денис Терехов. Он госпитализирован в реанимацию, передает 7 марта телеграм-канал Shot. О состоянии народного избранника ничего не сообщается.

Игорь Подгорный/РИА Новости Мухомор

«По нашим данным, 44-летнего Дениса Терехова около двух ночи госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве. Диагноз «отравление мухоморами». Где он их взял, выясняется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поведение депутата и ранее вызывало удивление граждан. Так, в ноябре 2022 года в своих соцсетях он выкладывал фотографию с кошкой Лили, которую наложил на свое изображение с помощью фотошопа. При этом, судя по фото, он и кошка участвуют в каком-то общественно-значимом мероприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области 18-летний житель Ишимского района в 2021 году отравился мухоморами. Он решил их попробовать ради эксперимента и едва выжил.