Пограничники Белоруссии задержали на границе с Польшей операторов БПЛА

Минск, , 15:01 — REGNUM Операторы беспилотного летательного аппарата (БПЛА), пытавшего совершить незаконное пересечение границы Белоруссии с Польшей, задержали белорусские пограничники. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.

Белорусские пограничники © Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Отмечается, что указанный инцидент произошел на границе двух стран в ночь с 6 марта.

«Чтобы остаться незамеченными, злоумышленники запускали аппарат на некотором удалении от границы. Однако пограничникам удалось задержать и летательный аппарат, и операторов полета», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент оперативными подразделениями установливают все обстоятельства произошедшего: круга причастных к противоправной деятельности лиц и маршрут движения БПЛА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в стране террориста спецслужб Украины, который причастен к попытке диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи.