Байден предложит способ продления на 25 лет программы медстрахования Medicare

Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Продлить на 25 лет действие в США программы медстрахования Medicare намерено руководство страны. Американский лидер Джо Байден представит соответствующие предложения по новому бюджету, сообщили 7 марта в пресс-службе Белого дома.

Джо Байден © White House/Global Look Press

Уточняется, что команда Байдена разработала на 2024 финансовый год проект бюджета, который президент США представит в недалёком будущем. В этом проекте предлагается усилить программу Medicare (программа медстрахования для американцев от 65 лет и старше) и программу соцобеспечения.

Для продления действия фонда Medicare до 2050-х гг. не придётся сокращать льготы, пояснили в Белом доме. Напротив, расходы участников Medicare будут сокращены.

«Попросив тех, у кого самые высокие доходы, вносить чуть больше, мы можем сохранить программы Medicare на десятилетия вперед», — сообщили в Белом доме.

Руководство США для этого намерено повысить до пяти процентов (с 3,8%) ставку налога Medicare на доходы свыше $400 тысяч в год.

Напомним, Байден 9 марта представит проект бюджета на новый финансовый год. Предполагается, что дефицит бюджета США удастся сократить за счёт нововведений на два триллиона долларов.

Стоит добавить, что финансирование фонда Medicare происходит в США за счёт части налога с зарплаты, взимаемого с работников и работодателей.