Путин поручил сформировать резерв востребованных в «гриппозный период» медикаментов

Москва, , 15:00 — REGNUM Минпромторг и Минздрав должны задуматься о запасах лекарственных средств в период заболевания гриппом. Об этом 7 марта заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению президента, прохождение «гриппозного периода» можно облегчить, заранее предусмотрев наличие жаропонижающих препаратов и антибиотиков.

«Нужно обеспечить товарные запасы наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени. Можно вполне обеспечить прохождение гриппозного, так скажем условно, периода, потому что все мы знаем, что в это время наиболее востребованными являются жаропонижающие препараты, антибиотики и так далее», — отметил президент.

К тому же, своевременно сформированный резерв поможет избежать ажиотажа на рынке. Ответственность за выполнение поручения Путин возложил на Министерство промышленности и Министерство здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта ВОЗ объявил об угрозе пандемии птичьего гриппа, так как существует опасение, что вирус приобретёт способность распространяться от человека к человеку.