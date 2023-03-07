Минск, 7 марта, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разочаровался в украинском лидере Владимире Зеленском. Об этом он заявил 7 марта в ходе церемонии вручения госнаград.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Белорусский лидер признался, что раньше он думал, что «Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ», а он оказался «гнидой».

«Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида!» ― подчеркнул Лукашенко.

Он заявил, что украинский президент просто не мог не знать о подготовке теракта на аэродроме Мачулищи. По его словам, «такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим».

Президент республики напомнил, что Киев предлагал Минску заключить пакт о ненападении.

«Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: «Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем». На что я говорил: «Мы не собираемся нападать», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что террористы, которые в декабре 2022 года совершили диверсии на российском аэродроме в Энгельсе, были подготовлены на территории Украины. По его словам, саму диверсию готовили не один месяц Служба безопасности Украины (СБУ) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ).