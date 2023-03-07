Эксперт оценил сообщения о запуске по Крыму ракеты из украинских комплексов «Гром-2»

Симферополь, , 15:53 — REGNUM У Украины, в принципе, есть всё возможное для производства некоторого количества ракет для оперативно-тактических комплексов «Гром-2», сказал ИА REGNUM военный эксперт и автор ряда публикаций по тематике военно-промышленного комплекса Максим Тумбарцев.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«При производстве использовались советские наработки, были прототипы, комплекс проходил испытания — и в целом успешно. И хотя до СВО он не был пущен в серию, на Украине могли остаться наработки ещё с 2021 года, а могли и сейчас произвести при помощи стран Запада», — указал собеседник.

Так эксперт прокомментировал появившиеся ранее сообщения о том, что при попытке атаковать крымский аэродром «Гвардейское» ВСУ использовали украинский ракетный комплекс «Гром-2». Авторы Telegram-канала «Рыбарь» обратили внимание: непосредственно накануне удара в украинских СМИ появились сообщения об испытании некоей ракетной системы, которая по ряду показателей превосходит американский HIMARS.

В субботу, 4 марта, ВСУ предприняли попытку нанести удар по территории Крыма. Предположительно, целью был аэродром «Гвардейское» в окрестностях Симферополя. На подлёте к базе украинский реактивный снаряд был сбит и взорвался на земле, оставив глубокую воронку. Многие источники предположили, что атака была совершена дроном Ту-141, превращённым в барражирующий боеприпас. Ранее подобные комплексы неоднократно применялись для атак на ряд военных объектов.

Однако ряд фактов ставят под сомнение эту версию. Как правило, при переоборудовании беспилотника Ту-141 в дрон-камикадзе, из него извлекается аппаратура для видеосъёмки, а на освободившееся место устанавливают фугасную авиабомбу ФАБ-250 массой 250 кг. Однако появившаяся на земле воронка явно оставлена в результате куда более мощного взрыва. Кроме того, на месте взрыва не было обнаружено характерных обломков беспилотника.

Туполев Ту-141-241 -, Монино - музей ВВС. (сс) Павел Аджигильдяев

«Предположить, что удар был нанесён ОТРК (оперативно-тактическим ракетным комплексом) «Гром-2», теоретически возможно. Но в пользу этой версии говорит только глубина воронки. Так что это может быть и натягиванием совы на глобус. Когда были летом сообщения о взрывах в Крыму, тоже тиражировались слухи о том, что был применён комплекс «Гром-2» — и, опять-таки, без каких-либо доказательств», — отмечает Тумбарцев.

Возможно, что в рамках программы перевооружения Украины западные союзники вместо поставок ракет ATACMS решили помочь Киеву в производстве собственных комплексов, предположил эксперт.

«Чтобы не изобретать велосипед, взяли имеющиеся наработки, поставив недостающие компоненты. Но в то же время очень сомнительно, что они могли развернуть сейчас серийное производство таких комплексов. В нынешних условиях это довольно сложно, так что вряд ли такие удары могут происходить регулярно», — указал он.

Производители «Гром-2» из днепропетровского КБ «Южное» называли комплекс «ответом российским «Искандерам». Было официально заявлено, что скорость ракеты составит порядка 5–6 чисел Маха (около 6 тыс. км/ч). Ракета должна наносить удар по баллистической траектории, маневрируя на высоте от 25–30 до 70 км. Также заявлялось, что ракеты смогут наносить удар с пикирования под углом 90 градусов, активно маневрируя с целью уклонения от ракет ПВО.

Ракетный комплекс «Гром-2» Кадр из видеоролика с сайта youtube

ОТРК обладают рядом преимуществ перед применяемыми ВСУ для ударов по России беспилотниками Ту-141 «Стриж», указывает Тумбарцев.

«Это и дальность поражения, и масса боевой части. Оба показателя существенно выше, чем у дронов, поэтому для нанесения ударов по более «чувствительным» целям, таким как аэродромы, как раз могут применяться именно ракетные комплексы. Но, во-первых, это точно не массовое явление. А во-вторых, все заявленные характеристики — скорость и высота, являются «рабочими» для ПВО. Что, собственно, мы и наблюдали в Крыму. Если это действительно был «Гром», то мы наблюдали грамотную работу сил ПВО, которые успешно сорвали атаку», — добавил эксперт.

Не исключено, что пуск по Крыму был лишь пробным — и в дальнейшем ВСУ могут предпринять аналогичные атаки, предположил собеседник.

Впервые сообщения о разработке ракетного комплекса «Гром-2» (он же «Сапсан») появились в украинских СМИ в 2015 году. Финансированием проекта занимались в том числе государственные компании Саудовской Аравии, заинтересованные в том, чтобы закупать ракеты для вооружённых сил страны.

Согласно заявлениям конструкторского бюро «Южное», для нового комплекса был разработан перспективный реактивный двигатель, испытания которого завершились к 2018 году. Также сообщалось, что новая ракета обладает боевым блоком массой 480 кг и может поражать цели на расстоянии до 500 км. Значит, Украина действительно могла нанести удар по Крыму с территории Одесской или Херсонской областей. В таком случае в результате работы ПВО ракета отклонилась от траектории и после падения самоуничтожилась, оставив воронку глубиной 5 метров.

1 марта депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил ИА REGNUM, что Вооруженным силам России следует дать жёсткий ответ на попытки украинских военных осуществить удар по территории Крыма. По словам Шеремета, противовоздушная оборона на полуострове работает хорошо, поэтому все попытки атаковать гражданские объекты Крыма были успешно пресечены ВС РФ.