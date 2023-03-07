Москва, 7 марта, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Дарья Кашинская

ИА REGNUM Материнский капитал

Сертификат материнского капитала с момента запуска программы в 2007 году получили 13 млн семей: с февраля это более 775 тыс. рублей за второго ребенка и почти 587 тыс. за первого.

Обладателями 13-миллионной выплаты стала семья из Саратовской области, у которой в феврале родился второй ребенок. Социальный фонд России автоматически оформил сертификат, используя поступившие данные реестра ЗАГС о рождении. Семье не пришлось самостоятельно обращаться в Социальный фонд с документами и подтверждать свое право на средства. Более того, за документом не надо никуда идти: сертификат выдан в электронном виде и поступил в личный кабинет мамы. Распорядиться им и контролировать оставшиеся средства родители могут на сайте «Госуслуги».

Первый сертификат материнского капитала был выдан в марте 2007 года: сумма государственной поддержки семей с двумя детьми на тот момент составляла 250 тыс. рублей. За прошедшие годы эта цифра увеличилась более чем в три раза. Сегодня это уже 775 628 рублей — именно столько получит семья, если ребенок родился начиная с 2020 года. А за рождение первого ребенка семья получит 586 946 рублей. Более того, семьям, которые уже получили выплаты за первого ребенка, а теперь у них появился еще один малыш, полагается доплата в размере188 682 рубля.

Материнский капитал прочно зарекомендовал себя как эффективный инструмент поддержки семей, а последняя индексация почти на 12% была проведена 1 февраля этого года. С момента запуска программы более 10,6 млн семей, имеющих сертификат, уже распорядились полученными средствами на общую сумму 3,7 трлн рублей.

Также право получить сертификаты материнского капитала имеют жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. 21 февраля в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил начать выплаты в новых регионах семьям, в которых дети родились с 2007 года.