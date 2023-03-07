Роспотребнадзор: ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России стабилизируется

Москва, , 14:47 — REGNUM В России постепенно стабилизируется ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, сообщила 7 марта пресс-служба Роспотребнадзора.

Медицинский сотрудник © Наталья Горшкова/РИА Новости

«Показатель заболеваемости за 9-ю неделю снизился на 14%», — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре заявили, что число заболевших в стране превысило 900 тысяч человек.

Кроме того, в ведомстве отметили, что активность эпидпроцесса по коронавирусной инфекции сохраняется. Так, показатель заболеваемости коронавирусом вырос почти на 8%. В Роспотребнадзоре уточнили, что последние две недели преобладает штамм «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге, по данным Роспотребнадзора, в январе рост заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 196,5%. Жителей призвали использовать медицинскую маску в транспорте и местах скопления людей, а также избегать контактов с заболевшими.