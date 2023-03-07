Москва, 7 марта, 2023, 14:46 — ИА Регнум. В столице России в ночь на 8 марта ожидаются морозы до -15 °C, днём потеплеет до +1… +2 °C, такую погоду можно будет назвать экстравагантной. Об этом 7 марта рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«В северных районах, пониженных местах морозы в ночь на 8 марта будут даже до 15 градусов. Это показатели хорошей январской погоды», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что после этого температура воздуха повысится более чем на десять градусов и днём 8 марта в Москве ожидается +1… +2 °C.

При этом Вильфанд указал, что также днём 8 марта в Москве возможны умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.

«Будут такие резкие изменения температуры в течение суток. Погоду можно будет назвать экстравагантной», — заключил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве 7 марта ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, местами умеренный, и гололедица. Температура воздуха около 0 °C.