Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена быть втянутой в войну по команде США

Минск, , 14:45 — REGNUM Белоруссию никому не удастся подтолкнуть к войне. Как бы ни старались это сделать по команде США и Запада некоторые лица, в том числе «местные мерзавцы», у них ничего не выйдет. А сами они будут найдены, пригрозил 7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев <…> Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь», — приводит слова Лукашенко телеграм-канал Белорусского телеграфного агентства Beltа.

Белорусский лидер также пообещал найти и наказать тех, кто сбежал за границу и пытается оттуда расшатывать ситуацию в Белоруссии.

«Еще раз хочу подчеркнуть, особенно местным мерзавцам и тем, кто убежал: они все установлены, мы их найдем, там, за границей. А беглым повторяю: готовьтесь, мы к вам уже пришли. И не войте. И не поститесь в этих мессенджерах. У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать», — припугнул Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко рассказал, что в Белоруссии было задержано более 20 соучастников атаки на российский самолет А-50 на аэродроме Мачулищи.

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