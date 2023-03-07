Триполи, , 15:02 — REGNUM Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии планирует обеспечить выработку электричества за счёт энергии солнца в таких количествах, что получится поставлять электроэнергию в страны Европы. Об этом сообщил премьер-министр ПНЕ Абдель Хамид Дбейба в ходе выступления 7 марта на ливийско-германском экономическом форуме в Триполи.

ЛЭП (сс) jarmoluk

«Мы полны решимости обеспечить Европу электроэнергией, вырабатываемой из солнечной энергии», — сказал Дбейба.

Он заявил, что в Ливии начались процессы стабилизации, и рекомендовал немецким предпринимателям поторопиться с инвестициями, пока не поздно. По словам премьер-министра, в стране предоставят новые возможности для тех, кто будет вкладывать в «зелёную» энергетику.

Стоит отметить, что это уже второй ливийско-германский экономический форум. Он проходит по инициативе ФРГ, которая стремится укрепить экономические связи с Ливией.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ уличили Северную Африку в резком наращивании импорта топлива из России