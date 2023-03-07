Работавшая в театре инженером домработница Градского подралась с сотрудниками из-за увольнения

Москва, , 14:46 — REGNUM Домработница Александра Градского заявила в полицию, что ее жестоко избили в театре «Градский Холл». Женщина с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой обратилась в больницу. Об этом ИА REGNUM рассказал источник. В театре заявили, что женщина сама набросилась на сотрудников.

«Градский холл» © Илья Питалев/РИА Новости

1 марта в полицию обратилась 51-летняя Надежда Асмыкович — бывшая домработница Александра Градского, которая несколько лет числилась в театре под его руководством и получала зарплату. Об этом ИА REGNUM сообщил худрук «Градский Холл» Алексей Рыбников. После смерти Народного артиста, женщину уволили за несоответствие должности, но ей удалось восстановиться на работу по суду. Через какое-то время она поняла, что не может выполнять обязанности инженера и ушла по соглашению сторон. Но недавно она написала заявление в полицию на сотрудников театра, обвинив их в нападении. Женщина рассказала оперативникам, что её избили в коридоре «Градский Холл», когда она пришла за документами. На место происшествия направили наряд полиции.

«Было установлено, что у 51-летней заявительницы в помещении «Градский Холл» на улице Коровий вал случился словесный конфликт, в ходе которого ей были нанесены телесные повреждения со стороны неизвестного лица. Позже из ГКБ Пирогова поступила справка с диагнозом заявителя, в том числе сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб левого локтевого сустава », — рассказал собеседник агентства.

Женщина утверждала, что одна из сотрудниц театра незаслуженно не неё набросилась и нанесла ей все эти повреждения. Пострадавшая объяснила произошедшее личной неприязнью к ней со стороны руководства, которая усиливалась после смерти бывшего руководителя театра Александра Градского.

«У меня не сложились личные отношения с главным бухгалтером, и поэтому она распустила руки. Всё это стало происходить после смерти Александра Борисовича Градского, он такое пресекал, а теперь все от рук отбились. Меня избивали два человека, из-под меня даже выбили стул. После смены руководства они так чистят сотрудников. Меня сначала сократили, а потом по соглашению сторон, уволили», — объясняет Надежда журналисту.

Но показаний Надежды для полной картины полицейским было недостаточно, они опросили остальных сотрудников театра. Вскоре выяснилось, что телесные повреждения в ходе конфликта получила и сотрудница «Градский Холл». У неё диагностировали ушибы. Пока полицейские разбираются в произошедшем, картину инцидента дополнил художественный руководитель театра Алексей Рыбников.

«Асмыкович сама напала на сотрудницу нашего театра Татьяну, нанесла ей физические травмы. Её из театра сразу увезла скорая помощь с побоями. А сама Надежда была доставлена в отделение полиции и травм у неё никаких не было. С тех пор она больше в театре не появлялась. Мне совершенно не ясно, где она получила травмы, о которых заявляет, к театру это не имеет никакого отношения! Её полиция забрала живой и здоровой, без всяких повреждений», — объяснил худрук «Градский Холл».

По словам руководства учреждения, конфликт с Надеждой тянется несколько лет, раньше женщина работала у Александра Градского домработницей, а в театре просто числилась инженером и получала официальную зарплату. Но после смерти композитора руководство в учреждении сменилось и не захотело держать сотрудника, который не появляется на работе. Надежду Асмыкович уволили. Женщине это не понравилось, она попыталась через суд доказать, что ее увольнение неправомерно и в итоге выиграла его. Суд постановил восстановить Асмыкович в должности инженера театра. Но по словам худрука Рыбникова, после восстановления Надежда не смогла выполнять обязанности инженера, поэтому по соглашению сторон ее во второй раз уволили из театра.