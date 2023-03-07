Лукашенко заявил, что Зеленский не мог не знать о готовящейся диверсии СБУ в Белоруссии

Минск, , 14:33 — REGNUM Диверсия, которую СБУ пытались осуществить в Белоруссии, не могла не пройти согласования у президента Украины Владимира Зеленского, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Рассказывая о диверсии в отношении российского самолёта А-50, которую на аэродроме Мачулищи пытался осуществить украинский террорист, Лукашенко заявил:

«Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент».

Напомним, Лукашенко заявил 7 марта, что в Белоруссии задержали террориста украинских спецслужб и его пособников, причастных к попытке взрыва А-50 в Мачулищах.

По словам белорусского президента, эта попытка диверсии носила демонстративный характер — в Киеве хотели «продемонстрировать Западу, на что они ещё способны». Задержать террористов было непросто — как «найти иголку в стоге сена», но белорусским силовикам удалось это сделать.

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