Пхеньян, 7 марта, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Проведённые 7 марта южнокорейскими Вооружёнными силами (ВС) артиллерийские стрельбы в районе межкорейской границы расцениваются властями Северной Кореи как провокация. Об этом говорится в сообщении Генштаба КНДР, которое приводит северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Сегодня утром противник совершил провокацию с использованием артиллерии — на полигоне в городе Пхаджу в провинции Кёнгидо на западной части фронта было выпущено около 30 снарядов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына заявила, что попытка перехвата со стороны США межконтинентальной ракеты КНДР во время её испытательного пуска в Тихий океан будет воспринята в Пхеньяне как объявление войны.