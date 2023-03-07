Вашингтон, 7 марта 2023, 14:29 — REGNUM Американские законодатели и средства массовой информации «врали» о том, что действительно произошло 6 января 2021 года, когда был совершён штурм Капитолия. К такому выводу пришёл ведущий Fox News Такер Карлсон на основании анализа кадров, переданных журналистам спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.

Штурм Капитолия США
Штурм Капитолия США
(сс) Tyler Merbler

Речь идёт о более чем 40 тысяч записей с камер наблюдения Капитолия, оказавшихся в распоряжении телеканала. Так, на первой части кадров видно, что сторонники бывшего президента США Дональда Трампа не штурмовали Капитолий, а прогуливались по нему как туристы. В частности, Джейкоб Ченсли спокойно ходил по зданию в сопровождении офицеров полиции. позднее по решению суда он был приговорён как участник бунта почти к 3,5 года заключения.

Ещё один миф о 6 января — сообщения о большом количестве жертв ― развенчивает вторая часть кадров. Видно, как один из правоохранителей в шлеме спокойно выводит участников протеста из Капитолия. При этом ранее сообщалось, что впоследствии этот страж порядка умер из-за полученной травмы головы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского. В связи с произошедшими событиями были арестованы сотни человек.

В декабре 2022 года бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз отрицал какие-либо правонарушения в связи с нападением на Капитолий 6 января. Он также заявил, что у него будет «полный иммунитет» от уголовного преследования и что он «не сделал ничего плохого».