Вашингтон, 7 марта, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Американские законодатели и средства массовой информации «врали» о том, что действительно произошло 6 января 2021 года, когда был совершён штурм Капитолия. К такому выводу пришёл ведущий Fox News Такер Карлсон на основании анализа кадров, переданных журналистам спикером палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.

(сс) Tyler Merbler Штурм Капитолия США

Речь идёт о более чем 40 тысяч записей с камер наблюдения Капитолия, оказавшихся в распоряжении телеканала. Так, на первой части кадров видно, что сторонники бывшего президента США Дональда Трампа не штурмовали Капитолий, а прогуливались по нему как туристы. В частности, Джейкоб Ченсли спокойно ходил по зданию в сопровождении офицеров полиции. позднее по решению суда он был приговорён как участник бунта почти к 3,5 года заключения.

Ещё один миф о 6 января — сообщения о большом количестве жертв ― развенчивает вторая часть кадров. Видно, как один из правоохранителей в шлеме спокойно выводит участников протеста из Капитолия. При этом ранее сообщалось, что впоследствии этот страж порядка умер из-за полученной травмы головы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского. В связи с произошедшими событиями были арестованы сотни человек.

В декабре 2022 года бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз отрицал какие-либо правонарушения в связи с нападением на Капитолий 6 января. Он также заявил, что у него будет «полный иммунитет» от уголовного преследования и что он «не сделал ничего плохого».